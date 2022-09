Fungo porcino da record trovato in Valnerina | Foto - Tuttoggi

Padre e figlio di Spoleto hanno trovato un fungo porcino dal peso di 1,471 kg accanto a vari altri esemplari

Un fungo porcino da record trovato nei boschi della Valnerina, accanto ad altri bellissimi esemplari. La significativa raccolta è stata fatta da Alessio Allegrucci di Spoleto, che domenica mattina si è recato nella zona di Poggiodomo insieme al padre Paolo alla ricerca di funghi.

Una passeggiata in una splendida faggeta li ha premiati: hanno infatti trovato un fungo porcino dal peso di 1,471 kg. Un fungo che tra l’altro era in parte mangiato, forse da un capriolo, altrimenti avrebbe probabilmente sfiorato i 2 kg di peso. Ovviamente il fungo da record non era l’unico presente nella faggeta: la raccolta di porcini è stata molto fruttuosa. Diversi i funghi che Alessio e Paolo hanno riportato a Spoleto, come raccontano loro stessi: “abbiamo trovato numerosi esemplari dal peso che variava dai 650 agli 800 grammi, e si trattava in quella zona della prima vera uscita di porcini consistente”.