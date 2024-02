Freedom - Oltre il confine di nuovo ad Assisi: Giacobbo racconta San Francesco - Tuttoggi.info

Assisi ancora protagonista in tv, sempre con Freedom – Oltre il confine.



Dopo la puntata dedicata al Museo della Memoria e a Gino Bartali, Roberto Giacobbo stasera – 5 febbraio 2024, ndr – torna in città con Freedom per raccontare “la storia di San Francesco, piccolo grande uomo che ha trasformato il mondo! Roberto Giacobbo – si legge su Visit Assisi – ripercorre gli episodi più importanti della vita del Santo, nei luoghi di Assisi dove avvennero e attraverso gli splendidi affreschi di Giotto nella Basilica Superiore. Un viaggio che porta a conoscere il coraggio e la visione di Francesco nelle sue tappe fondamentali: dalla conversione fino al momento in cui abbraccerà ‘sorella morte’”.