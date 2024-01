Umbria protagonista su Freedom: ci sono il Museo della Memoria e la cascata delle Marmore - Tuttoggi.info

C’è anche il Museo della Memoria e la straordinaria pagina di accoglienza degli ebrei cui Assisi ha dato vita durante la Seconda guerra mondiale anche grazie a un campione del ciclismo come Gino Bartali nel secondo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo, che propone reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, Grecia, Portogallo, Egitto e non solo.

Lunedì 22 gennaio, in prima serata, su Italia 1, al centro della puntata ci sarà infatti l’Umbria: nei mesi scorsi Giacobbo è arrivato ad Assisi, per raccontare come Gino Bartali abbia rischiato per salvare la vita a decine di ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale, e documentare la storia e la bellezza delle Cascate delle Marmore.

“È sempre bello ed emozionante sentire la storia, l’umanità, la vita e l’impegno di Gino Bartali dalla viva voce della nipote Gioia che sarà protagonista della puntata – dichiara Marina Rosati, responsabile del Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 -. Ogni volta è commovente ripercorrere quei momenti e rendersi conto di quanto sia stata importante la collaborazione dei vari personaggi della rete clandestina assisana. Con la messa in onda di Freedom dal Museo della Memoria ci prepariamo a vivere gli appuntamenti del Giorno della Memoria che vedranno ancora Assisi simbolo dell’impegno, del senso civico, dell’umanità e dell’altra faccia della Shoah, quella non indifferente, non collaborazionista, quella dei Giusti”.

Nella stessa puntata Giacobbo viaggerà anche in Grecia, ad Atene, per scoprire i segreti di uno dei monumenti più famosi del mondo, il Partenone; in Friuli, a Trieste, per svelare l'amore tra Massimiliano d'Asburgo e Carlotta del Belgio, nato tre le mura del Castello di Miramare.

ASSISI – BARTALI, IL GIUSTO

«Chi salva una vita salva il mondo intero», sono le parole scritte nel Talmud, uno dei principali testi sacri dell’ebraismo. Parole che durante le persecuzioni razziali della Seconda guerra mondiale, si sono mostrate drammaticamente vere. In quel terribile periodo, molti scelsero di rischiare la propria vita per salvarne altre. Tra questi, quelli che oggi vengono chiamati “giusti”, figura anche uno dei più grandi ciclisti italiani di tutti i tempi: Gino Bartali. Da Assisi, Giacobbo racconta la storia di questo campione, che gli amici chiamavano Ginettaccio, per il suo carattere schietto e il suo modo di brontolare, ma che si rivelò essere anche un uomo dal grande cuore: con il suo coraggio, infatti, contribuì a salvare moltissime persone, tra ebrei e perseguitati politici, portando con infaticabili pedalate, documenti falsi tra Firenze e Assisi. Una storia appassionante ed esemplare, raccontata anche attraverso la testimonianza della nipote Gioia.

UMBRIA – LA CASCATA DELLE MARMORE

Il team di Freedom, sempre dall’Umbria, regala un punto di vista inedito sulle Cascate delle Marmore. Questa opera non è solo frutto della natura, ma di un impegnativo lavoro dell’uomo che, prima grazie ai romani e poi a papi e architetti, ha realizzato una suggestiva serie di salti, che fanno di questa cascata una delle più alte d’Italia. Giacobbo entra nelle viscere della terra, per scoprire l’antico passato della parete di roccia dalla quale si getta il fiume Velino, e illustra come l’uomo gestisca le sue acque, sia a fini energetici sia per fini turistici.