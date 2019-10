Frecciabianca, cambiano gli orari

share

Cambia ancora l’orario per il Frecciabianca Roma-Ravenna, uno dei pochi treni dell’alta velocità che i pendolari hanno a disposizione per raggiungere la capitale. Da dicembre la partenza da Terni sarà spostata dalle 9,36 alle 10,02 mentre il ritorno da Roma Termini sarà anticipato di 5 minuti, alle 17,25.

Solo cinque minuti in meno per il rientro a Terni, dunque, ma soprattutto con un costo aggiuntivo per effetto della Carta tutto treno aumentata a seguito della scelta della Regione di legarla alla dichiarazione Isee. Una Carta attraverso la quale è possibile viaggiare anche sui treni non regionali, come appunto il Frecciabianca. Un secondo abbonamento, dunque, di fatto obbligatorio per chi utilizza il treno per spostarsi quotidianamente verso la capitale.

share

Stampa