Francesco Caccetta entra in Alternativa popolare, coordinatore regionale per la sicurezza - Tuttoggi.info

L'attuale comandante del Nor di Terni, Francesco Caccetta, entra in Alternativa Popolare. Sarà anche coordinatore comunale di Castel Ritaldi

Il comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Terni, nonché criminologo e grafologo, Francesco Caccetta, entra in Alternativa Popolare. E lo fa con un doppio incarico: quello di coordinatore regionale per le politiche della sicurezza e quello di coordinatore territoriale di Castel Ritaldi, comune in cui abita da molti anni.

A darne notizia sono il coordinatore regionale del partito (guidato a livello nazionale dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi), Riccardo Corridore, e quello provinciale ternano, Lorenzo Filippetti.

“Sono a comunicare – dice Corridore – l’adesione ad Alternativa Popolare del dottor Francesco Caccetta,

comandante del N.O.R dei Carabinieri di Terni, Uomo delle istituzioni e persona che costituirà per la sua storia personale un valore aggiunto per il nostro Partito. Comunico, altresì, la sua nomina a Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare per le politiche sulla sicurezza”. Mentre appunto Filippetti annuncia che il capitano Caccetta sarà anche coordinatore di Ap a Castel Ritaldi.