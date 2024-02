Forno crematorio a Colfiorito, Lini: “Luogo scelto inopportuno”

Dibattito sulla questione che agita la popolosa frazione della città di Foligno. Il consigliere comunale Lini: "Colfiorito inopportuno".

Presa di posizione della lista “Più in alto – Foligno civica” sulla questione del forno crematorio di Colfiorito. Il consigliere comunale Domenico Lini interviene: “In un momento in cui molti Comuni si trovano in grande difficoltà nella gestione del settore funerario, pensare ad un impianto di cremazione per aiutare a risolvere questo problema è un atto di grandissima civiltà e senso di responsabilità – dice Lini – Ma il sito di Colfiorito e in generale della nostra montagna è decisamente inopportuno, data la vocazione turistica, ambientale e naturalistica, storica, archeologica e dove per nostra fortuna ci sono aziende anche a livello nazionale che contribuiscono ad esaltare le eccellenze dei prodotti del nostro territorio. Invitiamo il signor sindaco, del quale ci è nota la sensibilità a tematiche così importanti, ad un incontro per rasserenare gli animi per prendere insieme alla popolazione le decisioni“.

Ieri intanto a Colfiorito affollata assemblea tra i cittadini, da cui è partita anche una raccolta firme.