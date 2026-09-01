Fontivegge, sospesa licenza a locale per un mese - Tuttoggi.info

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Fontivegge, sospesa licenza a locale per un mese

Redazione

Fontivegge, sospesa licenza a locale per un mese

Il questore di Perugia Sallustio: "Fontivegge è e resta una delle aree sulle quali manteniamo massima attenzione"
Mar, 01/09/2026 - 10:00

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Sospesa la licenza a un locale della zona di Fontivegge, in particolare nel complesso del Broletto. La Polizia di Stato di Perugia, con decreto del Questore Dario Sallustio, ha infatti disposto la chiusura e la sospensione dell’esercizio pubblico per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.                                            

“Il provvedimento – viene spiegato – è stato adottato a seguito dei numerosi episodi di rissa, aggressioni, tumulti e disordini che, dal 2024 e fino agli scorsi mesi, hanno visto coinvolti alcuni avventori del locale. I vari episodi succedutisi nel tempo hanno ingenerato grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini, circostanze che hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Per questi motivi, considerato il pericolo per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, quindi al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 30 giorni”.

A dare esecuzione al decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.

Il Questore Dario Sallustio ha ribadito la particolare attenzione delle Forze di Polizia nei confronti della zona di Fontivegge, assicurando una presenza costante e un’attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e di degrado. “Fontivegge è e resta una delle aree sulle quali manteniamo massima attenzione – ha dichiarato il Questore –. La sicurezza dei cittadini e la tutela della vivibilità del quartiere sono una priorità. Per questo continueremo ad assicurare una presenza attenta e capillare, per evitare che si verifichino situazioni che possano mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica”.

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