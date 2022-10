La Fondazione Carifol per le scuole: stanziati 260mila euro | Ecco i progetti

Dal quotidiano in classe, ai macchinari per il master in fisioterapia: tutti i finanziamenti

Duecentosessanta mila euro stanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per le scuole del territorio. I progetti, afferenti all’anno scolastico appena cominciato, sono stati presentati nel salone d’onore dell’ente di Palazzo Cattani dal consiglio d’amministrazione della Fondazione.

Il presidente Tonti

“Istruzione, formazione ed educazione – ha detto il presidente Umberto Nazzareno Tonti – sono temi molto sensibili. La Fondazione mette dunque obiettivi, azioni e strumenti a disposizione della collettività per arrivare a consolidare un contesto che deve prendere atto della necessità di una crescita sotto il profilo della formazione. Sostenere l’educazione – prosegue Tonti – significa non solo accrescere i saperi ma anche concorrere a migliorare le basi stesse del benessere delle singole persone e delle comunità in cui vivono e quindi l’impegno è di coinvolgere non solo i ragazzi ma anche le scuole, le famiglie e tutti coloro che svolgono un ruolo nella comunità educante per offrire momenti di educazione e formazione che parlino di crescita, rispetto, sostenibilità e condivisione, come risposta alla povertà educativa e ad ogni forma di disuguaglianza”.