Fondazione Carifol, pubblicato il bando per i progetti del territorio

Diversi i Comuni interessati dall'opportunità

La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno conferma anche per il 2023 il finanziamento e l’attivazione dei Bandi “Sessioni Erogative”. È stato, infatti, recentemente pubblicato, nel sito dell’ente di Palazzo Cattani, il nuovo Bando per raccogliere le richieste di contributo relative a nuovi progetti in favore del territorio.

Gli ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento sono: arte, attività beni culturali e ambiente; volontariato e filantropia; salute e medicina; educazione, istruzione e formazione e ricerca scientifica; sviluppo locale.