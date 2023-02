Fiamme originate probabilmente dalla canna fumaria

Incendio ad un tetto di una casa in via Damiano Chiesa. Le fiamme si sono propagate domenica 12 febbraio, in serata. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco con due squadre. Da quello che è stato possibile accertare, l’incendio è partito dalla canna fumaria. Nessun ferito.