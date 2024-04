Foligno, in corso l'abbattimento di 12 alberi pericolosi - Tuttoggi.info

Sono in corso a Capodacqua gli interventi per l’abbattimento di una dozzina di alberi, ritenuti pericolosi per la sicurezza

Sono in corso a Capodacqua gli interventi per l’abbattimento di una dozzina di alberi, ritenuti pericolosi per la sicurezza. Qualche mese fa, dopo la caduta di un albero – risultato senza radici – il Comune di Foligno aveva affidato una perizia ad un agronomo per verificare lo stato di salute degli altri alberi. Dallo studio è emersa la necessità di procedere a potature ordinarie, a potature straordinarie e all’abbattimento degli alberi considerati a rischio per l’incolumità delle persone.

(foto di repertorio)