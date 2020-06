Foligno collegato al Frecciarossa per Milano. Plauso di Zuccarini

Un treno regionale veloce che collegherà Foligno a Perugia, permettendo a tutto il bacino servito dalla stazione della terza città dell’Umbria di essere agganciata al Frecciarossa in partenza per Perugia alle 5.30 e in arrivo in stazione centrale alle 9.05. Un passo in avanti, che aiuterà tutto il comprensorio della Valle Umbra Sud. E’ questa una delle novità previste con il nuovo orario estivo, dopo le polemiche seguite anche dalle proteste dei sindacati. L’introduzione del Regionale veloce seguirà la reintroduzione del Frecciarossa, dato in ripartenza nei prossimi giorni.

Il plauso del sindaco Zuccarini

“Entro giugno il treno Frecciarossa per Milano sarà direttamente collegato alla stazione di Foligno. E’ un traguardo storico, anche a livello regionale, che segna una netta svolta sul fronte dei collegamenti strategici, e sul rilancio del trasporto su rotaia, grazie al quale la nostra ‘Foligno Città Ferroviaria’, dopo anni di colpevoli dimenticanze e vane promesse, rialza finalmente la testa”, ha sottolineato in una il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Il grazie all’assessore regionale Melasecche

“Ringrazio a mio nome e dell’intera amministrazione comunale, l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche per la proficua collaborazione ed il grande impegno che ha portato a concretizzare questo risultato – ha rilevato il sindaco – che rimette Foligno e tutto il territorio, in prima linea, offrendo nuove possibilità di viaggio e sviluppo. Foligno riparte, anche la gloriosa e secolare tradizione ferroviaria sarà una carta vincente che potremo utilizzare al meglio“.