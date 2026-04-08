 Foligno, a Sant'Eraclio risorge la Casa Castellana: fondi per 210.000 euro e progetto approvato - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Foligno, a Sant’Eraclio risorge la Casa Castellana: fondi per 210.000 euro e progetto approvato

Redazione

Foligno, a Sant’Eraclio risorge la Casa Castellana: fondi per 210.000 euro e progetto approvato

Mer, 08/04/2026 - 13:47

Condividi su:

Si appresta a risorgere la ‘Casa Castellana’ nel cuore di Sant’Eraclio, grazie ad uno stanziamento di 210mila euro della precedente giunta regionale, ottenuto con il recupero di risorse della Regione Umbria legate agli interventi per infrastrutture e beni culturali del sisma del ‘97.

Uno stanziamento straordinario che consentirà di procedere a lavori strutturali di recupero e messa in sicurezza dello storico immobile.E’ già stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con delibera della giunta comunale dello scorso 20 marzo al fine di “rendere i locali di nuovo fruibili per gli usi sociali a cui era destinato”.Soggetto attuatore sarà infatti il Comune di Foligno, l’incarico per la progettazione è stato assegnato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti che sarà guidato dall’architetto Stefano Trabalza, responsabile del procedimento sarà Valentino Manili. I lavori di riqualificazione della storica ‘Casa Castellana’ prevedono opere sia per la copertura che nelle murature portanti perimetrali.

Nello specifico, verrà smontanta la copertura del tetto principale sopra il salone del secondo piano, sostituendo tutti i travicelli deteriorati e sottodimensionati con dei travicell in castagno.Si procederà quindi alla sostituzione dei supporti di gronda ed alla realizzazione di cordoli perimetrali in acciaio oltre alla realizzazione di una caldana alleggerita.Sostituzione totale per i canali di gronda ed i discendenti, nonché rifacimento dell’impermeabilizzazione con guaina elastomerica del loggiato, dello spessore di quattro millimetri e mezzo.Le murature perimetrali saranno oggetto di interventi di ‘scuci cuci’ e sarcitura a catenelle di tutte le lesioni del primo piano.

Previsto infine il rifacimento della scala di accesso esterno ed il ripristino di finiture complesse.Parere favorevole è già stato espresso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria, della Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio, ora manca solo l’ok finale della Regione Umbria per poi individuare la ditta che eseguirà l’intervento.Al termine si valuterà insieme alla comunità locale come valorizzare al meglio la struttura.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Porta Nuova, dopo i cambi di progetti il Comitato chiede un nuovo incontro al Comune

Spoleto

“Ha ucciso Laura Papadia e il suo sogno”, chiesti 30 anni per Romita

Assisi

Incidente e code sulla Centrale Umbra dopo lo scontro tra due utilitarie | VIDEO

in umbria

gli ultimi pubblicati

Terni

Arrone, vandalizzato campo da padel. Il sindaco Di Gioia: “Spazi riqualificati due anni fa”

Umbria | Italia | Mondo

Auto di cacciatori e tartufai sui sentieri, in Abruzzo torna “l’emendamento Puletti” cancellato in Umbria

Perugia

Ospedale Perugia, pazienti nei corridoi a rischio infezioni: la denuncia del NurSind

Foligno

Consultorio Subasio, ripresi sit-in e raccolta firma delle Donne Arci

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!