Finita la relazione minaccia ripetutamente l'ex "Se non mi dai soldi diffondo foto compromettenti" - Tuttoggi.info

L’uomo non si era fatto intimorire e non aveva ceduto alle richieste della donna che, al contrario, invece di desistere, aveva raggiunto in stato di alterazione psicofisica il posto di lavoro dell’ex compagno per reiterare la minaccia.

L’estorsione era proseguita con numerosi e insistenti messaggi che, alla fine, hanno convinto la vittima a denunciare l’accaduto. Gli agenti del Commissariato hanno poi deferito la donna alla Procura.