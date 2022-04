Finisce contro muretto di una casa e provoca fuga di gas, l'auto nemmeno si ferma - Tuttoggi

E' successo a Padule dove i residenti hanno subito chiamato i vigili del fuoco non appena sentito il forte odore di gas, dopo l'impatto la vettura ha continuato la sua corsa

Ha urtato con l’auto il muretto di recinzione di un’abitazione e, senza nemmeno preoccuparsi dei danni fatti (più di uno) o riportati, ha continuato la sua corsa senza fermarsi.

E’ accaduto oggi (sabato 9 aprile), alle 13 circa, in via Valle d’Aosta, nella frazione di Padule (Gubbio), dove oltre a far crollare parte della struttura, la vettura è riuscita anche a provocare una fuga di gas rompendo un tubo.

Il rumore dell’impatto tra la vettura e il muretto ha richiamato in strada alcuni residenti che, spaventati e interdetti, hanno pensato di chiamare i vigili del fuoco non appena sentito l’inconfondibile odore di gas.

La squadra del distaccamento di Gubbio è subito intervenuta sul posto e, in poco tempo, ha risolto la situazione. Le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce del “pirata”: l’uomo o la donna alla guida, che avrebbe anche potuto essere in stato di ebbrezza, dovrà infatti chiarire i motivi della sua fuga.