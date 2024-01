Finalmente in Umbria è inverno (ma per poco): montagne imbiancate dalla neve - Tuttoggi.info

Umbria Meteo: oggi la giornata più fredda, poi temperature in aumento. Freddo e precipitazioni di nuovo non prima di febbraio

Dal caldo anomalo ad una temperatura nella media del periodo: l’Umbria si è svegliata sabato mattina con le montagne imbiancate dalla neve. Non molta, però, e se questo fine settimana si preannuncia freddo, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare la prossima settimana. Ma intanto finalmente si vede l’Appennino imbiancato, anche se con pochi centimetri.

A tracciare un quadro della situazione è sabato mattina Umbria Meteo: “poche precipitazioni erano attese e poche precipitazioni abbiamo avuto. La veloce perturbazione fredda transitata tra ieri pomeriggio e stamattina ha portato pochi centimetri di neve in Appennino e solo qualche fiocco sfuggente più ad ovest, in piena notte, a quote collinari, per il resto solo tramontana fredda.

Oggi sabato 20 gennaio sarà la giornata in generale più fredda, domani domenica 21 e lunedì 22 gennaio sole e caleranno le temperature minime (quando calmerà il vento) ed aumenteranno le massime”.

Martedì 23 gennaio temporanea aumento delle nubi con possibili locali gocce di pioggia, temperature in ulteriore aumento.

Da mercoledì 24 gennaio robusto anticiclone con temperature in rialzo, venerdì 26 gennaio temperature massime fino a 8°C sopra media, il caldo si farà sentire soprattutto in collina e montagna. Per sperare in un po’ di freddo e precipitazioni dovremo attendere come minimo inizio febbraio“.

(Foto Scenari digitali)