Fils, Pd: "Lega garantista a fasi alterne" | Polemica dopo la sentenza

Botta e risposta tra Lega e Pd dopo la sentenza di primo grado

Sulla condanna di primo grado all’ex amministratore e liquidatore di Fils, Stefano Mattioli, scatta la bagarre politica, dopo che la Lega ha attaccato la vecchia amministrazione di centrosinistra.

“Lega garantista a fasi alterne”

“Apprendiamo di quanto la Lega di Foligno – garantista o giustizialista a seconda della sua convenienza – ha diffuso a mezzo stampa in seguito alla sentenza di primo grado che coinvolge l’ex amministratore della FILS Stefano Mattioli. Da parte nostra – dice il Pd di Foligno – abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, così come in Stefano che saprà dimostrare nei successivi gradi di giudizio l’integrità della sua condotta nella gestione della vicenda. Gestione che, come specifica la stessa sentenza di condanna – nell’unico passaggio che ci sentiamo di condividere – non ha visto da parte di Mattioli appropriazione personale di denaro“.

“Dal centrodestra mai alcuna soluzione alternativa”

“Ricordiamo, a chi vuole dare ad una parte politica lezioni di buona amministrazione, che le scelte relative alle società partecipate si prendono in Consiglio comunale. Consiglio che, nelle fasi più drammatiche, non ha visto arrivare dai banchi dei consiglieri dell’allora opposizione, oggi maggioranza, proposte alternative alla chiusura di questa società e di migliore gestione della vicenda in generale”.