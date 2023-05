Film su Dino Marinelli trionfa su 400 documentari in gara, Gerini e Giallini premiano regista - Tuttoggi.info

Il documentario vince il premio "Sorriso Rai Cinema Channel" per l'opera più visualizzata sulla piattaforma Rai Play, a Roma ha ritirato il premio la regista tifernate Elena Giogli

Un grandissimo traguardo per il documentario “Il custode della memoria”, realizzato dalla regista tifernate Elena Giogli.

L’opera – interamente girata a Città di Castello – che racconta la vita del mitico custode della Pinacoteca di Città di Castello Dino Marinelli, ha vinto il premio “Sorriso Rai Cinema Channel”, riconoscimento assegnato al film che (nel periodo di gara) riceve il più alto numero di visualizzazioni da parte del pubblico sulla piattaforma Rai Play. “Il custode della memoria” ha surclassato tutti gli avversari: nei giorni scorsi si è imposto nella cinquina finalista, per poi classificarsi al primo posto assoluto su 400 documentari in gara, con più di 2400 visualizzazioni.

Giovedì 4 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione a Roma dove la regista Elena Giogli è stata premiata dalla madrina e dal padrino della manifestazione, gli attori Claudia Gerini e Marco Giallini, alla presenza del presidente del festival Diego Righini, del direttore artistico Paola Tassone e del presidente della sezione documentari, il regista Gianfranco Pannone, che ha dichiarato: “Quest’opera è un meraviglioso ritratto di un uomo che si è dedicato all’arte, alla scrittura e all’amore per la sua città. Questo premio è molto importante perché il documentario punta l’attenzione su un tema fondamentale: l’importanza dei beni culturali, e lo fa in un una chiave molto piacevole.”

Elena Giogli, nata a Città di Castello, da anni autrice e sceneggiatrice per i principali canali e produzioni nazionali, di fronte al numeroso pubblico ha ringraziato per questo riconoscimento alla sua opera prima come regista e ha voluto dedicare questo premio al protagonista Marinelli: “Una persona eccezionale e unica, senza la quale questo film non esisterebbe”. Ha poi ricordato che Dino ha da poco compiuto 90 anni e tutti i membri della giuria si sono uniti a lei nell’inviare virtualmente tanti auguri al nostro illustre concittadino.

La regista ha poi raccontato di aver ricevuto i complimenti personalmente da Marco Giallini, il talentuoso attore romano dalla comicità innata, famoso per pellicole come “Perfetti Sconosciuti” e “Non ci resta che il crimine” e per l’acclamata serie televisiva “Rocco Schiavone”. Giallini ha raccontato di essere rimasto molto colpito dalla figura di Dino Marinelli e di essere particolarmente affezionato alla nostra città perché i suoi genitori sono originari di Città di Castello.

In seguito alla vittoria ottenuta, il film rimarrà disponibile per un anno sulla piattaforma Rai Play: per vederlo dal televisore basterà accedere alla piattaforma e digitare il titolo dell’opera, da tutti gli altri dispositivi come cellulari e computer basterà andare sul sito.