Film su Dino Marinelli arriva a Hollywood ma lui non parte "Tornerò per Oscar alla carriera" - Tuttoggi

Il film racconta la storia di Dino Marinelli che, a 90 anni, ripercorre la sua vita, trascorsa in gran parte come custode della Pinacoteca comunale di Città di Castello. Al tempo stesso la pellicola racchiude in sé tanti racconti dell’Italia di ieri e oggi, legati a personaggi straordinari come Massimo Troisi, Roberto Benigni e Dario Fo, con testimonianze rilevanti come quelle di Vittorio Sgarbi e Valeria Ciangottini.

La regista Elena Giogli ha parlato a nome di tutta la troupe che ha realizzato il lungomentraggio (direttore della fotografia Cristian Doti, fonico Michele Fiorucci, fotografo di scena Marco Milanesi, produttore esecutivo Luca Rubini, direttore di produzione Alessandro Simoncini, montatore Marco Rizzari e Giampiero Civico con la speciale collaborazione di Jovica Nonkovic) dicendo che partecipare al festival di Hollywood e in particolare essere al Chinese Theater, la mitica sala cinematografica sull’Hollywood Boulevard – dove per anni si è svolta la cerimonia di consegna degli Oscar – è “motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione”.

Dino Marinelli, con la sua disarmante ironia, ha fatto sapere che non potrà essere presente al festival losangelino per impegni pregressi in territorio tifernate, ma ha promesso di recarsi a Hollywood “se in futuro mi verrà assegnato l’Oscar alla carriera”.

Sicuramente la partecipazione del film a Los Angeles rappresenta un’opportunità unica per far conoscere la figura di Dino Marinelli al pubblico internazionale e celebrare il suo fondamentale contributo alla conservazione della memoria storica e artistica di Città di Castello. Il film, dalle 18 del 9 marzo, sarà presente anche in streaming, geolocalizzato negli Usa per 72 ore sulla prestigiosa piattaforma dell’Academy Awards.