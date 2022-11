Fiere San Florido e Retrò, nel weekend scatta rivoluzione a traffico e sosta - Tuttoggi

Divieto di transito e fermata con rimozione forzata, dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20 anche su Corso V. Emanuele; gli autorizzati e residenti potranno percorrere Via Marconi fino a Via Borgo di Sotto e Via del Monte, con divieto di transito dall’intersezione con le predette vie fino a C.so V. Emanuele;

Senso unico in viale Nazario Sauro

Senso unico di marcia dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20 in Viale N. Sauro, tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Andrea/Via del Vingone e Via A. Marchesani, in direzione di quest’ultimo incrocio, eccetto i veicoli di polizia, soccorso, residenti, gestori e clienti del pubblico esercizio e dell’area di servizio ivi presenti.

Altri divieti di transito e fermata

Divieto di transito e fermata con rimozione forzata, dalle ore 14 di giovedì 17 alle ore 12 di lunedì 21, su Via XI Settembre per consentire l’esecuzione del piano di sicurezza fiere, che comporta la rimozione di alcune fioriere e il posizionamento di apposito materiale di sbarramento a chiusura delle traverse di Via XI settembre e Via Angeloni.

Divieto di transito e fermata con rimozione forzata, dalle ore 6 di venerdì 18 novembre alle ore 24 di lunedì 21, nel Parcheggio di Viale N. Sauro (lato giardino Santa Veronica);

Divieto di transito e fermata con rimozione forzata dalle ore 14 di mercoledì 16 alle ore 24 di lunedì 21 nel parcheggio in Viale Europa antistante lo stadio comunale, tratto compreso dall’ingresso principale all’antistadio a Via della Barca.

Per i residenti in Via Campo dei Fiori e limitrofe, l’accesso sarà consentito da Via San Giorgio o Via San Bartolomeo, con l’uscita da Via dei Conti. Dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20 divieto di fermata con rimozione forzata sul lato sinistro di Via Bartali. Dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20,

Altri sensi unici

Dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20, in Via S. Andrea è istituito senso unico alternato a vista, al fine di consentire l’accesso alle rispettive abitazioni ai residenti delle zone limitrofe.

Dalle ore 6 di venerdì 18 alle ore 24 di domenica 20 in Viale Diaz, tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Zampini – Via XI Settembre e l’intersezione con Via Moncenisio – Via Buozzi, senso unico di marcia in direzione di quest’ultimo incrocio, con sosta consentita sul lato sinistro ai soli residenti e portatori di handicap. Nello stesso periodo di tempo (dal 18 al 20 novembre), se non si è diretti verso incrocio Via Moncenisio – Via Buozzi, vige l’obbligo di svolta a sinistra in Via A. Zampini in corrispondenza dell’intersezione con Viale N. Sauro e Viale A. Diaz, eccetto veicoli di polizia, soccorso, residenti e autorizzati nell’area della fiera.

Zona “Retrò”

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Retrò”, domenica 20 novembre, dalle ore 6 alle ore 20, in Piazza Garibaldi e in Via Gramsci, nel tratto compreso tra Via San Antonio e Piazza Garibaldi divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi degli espositori.

Per i residenti in centro storico che accedono da via del Popolo e Via San Bartolomeo, il percorso alternativo in occasione di “Retrò” prevede l’accesso da via S. Antonio, proseguendo per Piazza Costa e Via Mazzini. I residenti nel complesso edilizio di Viale N. Sauro, area ex-Bacchi, potranno raggiungere le proprie abitazioni provenendo da Viale A. Zampini ed uscire da Via Diaz usando sempre la massima cautela. E’ ammesso il transito ai soli autorizzati e mezzi in urgenza ed emergenza, in Via dei Lanari, Via degli Albizzini, Via del Popolo, Via Plinio il Giovane, Via A. Marchesani; a tale scopo le occupazioni degli operatori commerciali, dovranno consentire in ogni caso lo spazio necessario al loro transito, secondo le dimensioni previste dal C.d.S. e suo regolamento.