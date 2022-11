Fiere di San Florido, nel weekend arrivano oltre 180 banchi in centro storico e attorno alle mura - Tuttoggi

Da venerdì 18 a domenica 20 novembre torna uno degli appuntamenti principali dell'autunno tifernate, ecco dove saranno collocati gli espositori

Le Fiere di San Florido di Città di Castello tornano da venerdì 18 a domenica 20 novembre. Sarà un lungo weekend all’insegna di tradizione, shopping e tempo libero.

Come ormai da programma consolidato, le Fiere di San Florido si svolgono il fine settimana successivo alle celebrazioni dei Santi Patroni Florido e Amanzio, nel consueto percorso del centro storico e attorno alla cinta muraria: Via XI Settembre, Piazza R. Sanzio, Via M. Angeloni, Largo Gildoni, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Fanti, Corso Cavour, Piazza Gabriotti, Via N. Sauro, Largo Santa Veronica, Via della Barca con Parcheggio adiacente, Parcheggio Stadio e Viale Europa fino al distributore.