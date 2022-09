Fiere di Settembre "boom", registrate 36mila presenze - Tuttoggi

“Appena insediata nel 2018 – ha detto la vicesindaco con delega al Commercio – mi venne detto da tante persone ‘rimetti le mani sulle Fiere altrimenti vanno a morire’. Dopo 4 anni possiamo possiamo dire di averle completamente ribaltate con un nuovo percorso, nuove assegnazioni, banchi di qualità, chiusura del traffico ridotta del 50% e non per ultima la dismissione dei gazebo di ferro. Queste straordinarie presenze sono dovute a una Fiera che è tornata altamente attrattiva e promossa perfettamente a livello pubblicitario in un territorio vasto, che ha compreso tutta la parte settentrionale della nostra Regione”.

“Le Fiere 2022 – ha aggiunto l’amministratrice – hanno mostrato come un evento così importante possa essere visto come una boccata di ossigeno per un comparto in difficoltà come quello del commercio itinerante. Sapere di aver dato una grande opportunità a tanti professionisti del settore non può far altro che renderci soddisfatti. Ma le Fiere, quest’anno, sono tornate ad avere anche un aspetto culturale, musicale e associativo di grande valore rispetto alle passate edizioni ed è stato veramente bello vedersi alternare tutte realtà locali sul palco principale di piazza Marx e lungo tutto il percorso Fiera impegnate nei momenti di attrazione. Inutile dire che siamo già al lavoro per il prossimo anno con altre novità”.