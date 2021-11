Fiera dei Morti, controlli campione sul Green pass: multe salate a venditori e cliente

Sanzione di 400 per una venditrice ambulante e per una cliente e di 600 euro a un dipendente perché sprovvisti di certificazione anti Covid

Controlli a campione da parte della polizia municipale sul possesso del Green Pass tra i venditori e i clienti della Fiera dei Morti. La certificazione verde (che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione da meno di 6 mesi o un tampone di negatività al Covid effettuato entro le 48 ore) è obbligatoria per l’accesso alle aree della Fiera, a Pian di Massiano e in centro.

Delle 90 persone controllate dalla polizia municipale, in 3 sono risultati sprovvisti di Green Pass. Si tratta, come spiegano dalla stessa Municipale, di una venditrice ambulante e di un dipendente. Alla prima è stata comminata la sanzione di 400 euro, di 600 al collaboratore. Sanzione di 400 euro anche per una cliente che era sprovvista del Green Pass.

Per l’impossibilità di effettuare le verifiche nei punti di accesso dell’area Fiera, la polizia municipale aveva comunicato già in avvio della manifestazione che i controlli sarebbero stati effettuati a campione. Quasi tutte le persone controllate sono risultate in possesso di un regolare Green Pass.

Sanzioni che dividono l’opinione pubblica sull’utilità del Green Passo (almeno per simili manifestazioni all’aperto) e sulle multe erogate, stando ai molti commenti apparsi sui social.

(foto generica d’archivio)