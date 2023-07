Ficulle, apre al pubblico per un giorno l’area archeologica della villa romana di Claudio Tiberio Termodonte - Tuttoggi.info

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione degli importanti reperti archeologici rinvenuti nel corso della campagna di scavo che sta eseguendo un team di ricercatori e studenti della University of Oklahoma

Sarà aperta al pubblico, martedì18 luglio, l’area degli scavi della villa imperiale di Claudio Tiberio Termodonte, rinvenuta recentemente a Pian di Mealla, a Ficulle, a ridosso del fiume Chiani.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione degli importanti reperti archeologici rinvenuti nel corso della campagna di scavo che sta eseguendo un team di ricercatori e studenti della University of Oklahoma diretta dall’archeologa Susan Alcock, coadiuvata da Joey Williams, con il coordinamento progettuale del prof. Claudio Bizzarri.

Mercoledì 19 alle 21, inoltre, al teatro comunale “San Lorenzo” di Ficulle verranno presentati i risultati della prima campagna di scavo, una delle tre già progettate per il triennio 2023-2025. Della villa erano state rinvenute le prime tracce nell’Ottocento, epoca in cui furono recuperate alcune iscrizioni, elementi decorativi in marmo e un impluvium. Secondo gli esperti, l’insediamento è di epoca imperiale.