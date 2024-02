Fiamme in un appartamento, una persona intossicata - Tuttoggi.info

L'incendio è scoppiato in una casa di Solfagnano-Parlesca, le cause sono ancora in corso di accertamento

Incendio in un appartamento, oggi pomeriggio (24 febbraio), in località Solfagnano-Parlesca (Perugia). Le fiamme di sarebbero sprigionate intorno alle 14.45, con i vigili del fuoco di Perugia precipitatisi sul posto con due squadre.

In loco sono anche i soccorritori del 118, che hanno preso in cura una persona leggermente intossicata. Le cause del rogo, spento circa un’ora dopo dai pompieri, sono ancora in corso di accertamento.