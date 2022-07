Festival Spoleto, dal 30 luglio ancora visitabili i percorsi espositivi del Due Mondi - Tuttoggi

Percorsi presso Palazzo Collicola, a Casa Menotti e nel palazzo ex Monte di Pietà in via Saffi, dedicati al fondatore G.C Menotti

A partire da sabato 30 luglio sarà nuovamente possibile, fino al 2 ottobre, visitare i percorsi espositivi proposti dal Festival dei Due Mondi in occasione della scorsa edizione presso Palazzo Collicola, a Casa Menotti e nel palazzo ex Monte di Pietà in via Saffi, dedicati al fondatore del Festival Gian Carlo Menotti. Sulle tracce di Gian Carlo Menotti è un percorso narrativo che si inserisce nel più ampio progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio che la Fondazione porta avanti dallo scorso anno con profondo interesse. Riapre anche il punto vendita di via Saffi, dove sarà disponibile il merchandising ufficiale del Festival.

L’ingresso alle mostre è gratuito, negli orari indicati sul sito www.festivaldispoleto.com.



Palazzo Collicola ospita il secondo capitolo della mostra Frammenti di un percorso teatrale, un omaggio a Menotti in palcoscenico. Il nuovo allestimento – come lo scorso anno a cura di Piero Maccarinelli con la collaborazione di Monica Trevisani – prosegue attraverso la valorizzazione del lavoro di maestranze, sarte, scenografi e fotografi, e si arricchisce di abiti, manifesti, materiale d’attrezzeria e foto delle produzioni del Festival che hanno visto Gian Carlo Menotti anche in veste di regista. Tra queste Nozze di Figaro del 1990, Carmen e L’amore delle tre melarance del 1962, Arianna a Nasso del 1984 e Il Naso del 1995.