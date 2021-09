Festival di Medicina, conto alla rovescia. Riconoscimento da UniPg

Lunedì la presentazione ufficiale della quarta edizione dell'evento

Conto alla rovescia per la quarta edizione del Festival di Medicina tradizionale, in programma a Foligno dall’1 al 3 ottobre 2021. L’evento, organizzato dal corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Perugia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia e della Usl Umbria 2.

Il riconoscimento

Il Festival, diventato ormai un evento di riferimento nel panorama scientifico nazionale e internazionale, è stato scelto dalla Facoltà di Medicina tra gli eventi per il festeggiamento dei 700 anni di vita del Dipartimento di Medicina e chirurgia. Una certificazione di qualità e di competenza per l’organizzazione che, anche quest’anno, ha messo insieme un parterre di relatori d’eccezione.

“Un riconoscimento”

“Si tratta di un riconoscimento per l’impegno che ogni anno, come organizzazione – spiega il professor Domenico Delfino, presidente del corso di laurea in Infermieristica che ha sede a Foligno – mettiamo nel mettere insieme competenze diverse, ma sempre di altissimo livello e capaci di restituire una qualità e una dimensione internazionale al nostro evento”.

La presentazione

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà lunedì 27 settembre alle ore 11, presso la sede dell’Università di Perugia a Foligno, in via Oberdan. Interverranno il professor Domenico Delfino, presidente del corso di Laurea di Infermieristica, il dottor Luca Bellagamba, segretario dei Corsi di Laurea in Fisioterapia e Infermieristica della sede di Foligno e Cristiana Mariani, curatrice dell’evento.