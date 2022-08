Festival Federico Cesi, il 25 agosto l'ultimo concerto a Montecastrilli - Tuttoggi

Il programma del concerto

A eseguire il concerto l’ensemble “Lo Scrigno Musicale”. Protagonisti saranno la voce di Rosa Montano (mezzosoprano), il calvicembalo di Fabio Espasiano e i violini di Vincenzo Corrado ed Egidio Mastrominico. Ad allietare il pubblico, in particolare, musiche di: Andrea Falconiero; Pietro Migali (Sonata a 3, op. 1 n. 2); Giovanni Battista Pergolesi (in Coelestibus Regnis); Arcangelo Corelli (Ciaccona op. 2 n. 12, Sonata da camera a tre op. 2 n. 1); Alessandro Speranza (due antifone per contralto ed organo); Giuseppe Valentini (bizzarria per camera n. 1 op. 2 in re maggiore); Anton Lucio Vivaldi (Filiae Maestae Jerusalem rv 638: in sileant zephyri; Qui sedes’ from Vivaldi’s Gloria rv 588); Tommaso Albinoni (sonata a tre op. 1 n. 6).

Pellegrini: “La 15esima edizione ha registrato oltre 10.000 presenze”

Soddisfatta Annalisa Pellegrini, direttore artistico del Festival e presidente dell’associazione Fabrica Harmonica. “I concerti del Festival – dichiara – sono stati molto seguiti, non solo dal pubblico locale ma anche da turisti, sia italiani che stranieri“. “Ringrazio le Amministrazioni comunali di Terni, Acquasparta, Sangemini e Montecastrilli, le Diocesi di Orvieto-Todi e Terni-Narni-Amelia, e tutte le associazioni territoriali che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione”. “La 15esima edizione ha registrato oltre 10.000 presenze, attivando e potenziando anche un circuito turistico importante per il territorio”.

Il concerto sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria a fabricaharmonica@gmail.com, o ai numeri 393 9145351-389 6638112.