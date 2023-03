Festival del fantasy, motori accesi per la seconda edizione

Tarenzi e Del Zompo

Luca Tarenzi è uno scrittore e traduttore italiano, autore di romanzi fantasy e saggi. Laureato in storia delle religioni all’Università Cattolica di Milano, è stato giornalista e redattore. Collabora con varie case editrici come traduttore, editor e consulente: tra le sue traduzioni figurano opere di Douglas Preston e Lincoln Child per Rizzoli, e di Jonathan Stroud e Nahoko Uehashi per Salani. Alan D. Altieri lo ha definito “il geniale autore italiano che ha portato in primo piano la variazione di genere nel genere chiamata urban fantasy”. Emanuela del Zompo attrice, cantante, giornalista e scrittrice. Inizia la sua carriera di attrice presso il teatro Bellini di Napoli con la commedia degli equivoci diretta da Tato Russo, per passare alla tv con Maurizio Costanzo in Buona Domenica e al cinema con registi di fama nazionale ed internazionale come Francesco Massaro, Tinto Brass, Luca Manfredi, Alessandro Capitani, Gabriele Muccino, Robin Ritter e Christian Voss. Grunda l’angelo dalle ali rotte è un fumetto da lei ideato ed interpretato con la collaborazione di Annie Depardieu, sul tema del femminicidio. La leggenda di Kaira è il secondo fumetto ideato, prodotto e diretto da Emanuela Del Zompo, un fantasy sulla condizione della donna nei secoli. La supereroina è una guerriera che viaggia nel tempo per riscattare sé stessa e le donne.

Capparoni padrino

Kaspar Capparoni sarà presente il 29 aprile dalle 10.30 in veste di padrino per le premiazioni del concorso letterario fantasy indetto per le scuole primarie di Foligno e per il concorso “Fuga dalla realtà… con gli occhi della fantasya” indetto da PAV Edizioni. Licia Troisi sarà presente sabato 29 alle 17.00 alla Sala Rossa di Palazzo Trinci per parlarci della suona nuova saga fantascientifica e non solo. Emanuela del Zompo presenterà il suo libro trasmetterà anche cortometraggi domenica 30 aprile alle ore 15:30, sempre nella Sala Rossa del Palazzo Trinci, dove il 1 maggio sarà ospite Luca Tarenzi alle 16:30.