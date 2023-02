Festa di Scienza sposa l'intelligenza artificiale e 'invade' le Marche

Presentazione ufficiale dell'evento e della grafica

È un volto giovane e androgino dallo sguardo fiero e i capelli mossi dal vento con un’aura tecnologica che ne circonda la testa l’immagine che accompagnerà la XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, in programma a Foligno dal 20 al 23 aprile prossimi e che avrà per titolo “Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali”. A idearla Maira Grassi, che per il 2023 ha deciso di utilizzare le più innovative tecnologie legate all’intelligenza artificiale. “Da anni – ha spiegato -, attraverso Festa di Scienza e Filosofia portiamo avanti il messaggio di una tecnologia che va interpretata come un’opportunità e non come una minaccia. Partendo da questo presupposto – prosegue – ho deciso di creare la grafica per la prossima edizione partendo da una mia proiezione mentale e sviluppandola attraverso l’intelligenza artificiale”.

Il concept della grafica

Servendosi, dunque, di una piattaforma dedicata, ha utilizzato la tecnologia del “text to image”, “dettando” dei comandi con i quali i sistemi di intelligenza artificiale hanno elaborato delle immagini che poi lei stessa ha “rimontato” attraverso altri sistemi. “L’idea, su input del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, il professor Pierluigi Mingarelli, era quella di focalizzare l’attenzione su una figura umana, che si lasciasse dietro di sé il mondo che abbiamo alle spalle, l’Ulisse del XXI secolo appunto. Lo sguardo che vediamo nell’immagine esprime fierezza e un ‘multiforme ingegno’, perché è l’ingegno la risorsa più forte che abbiamo. La profondità che traspare dagli occhi sottintende una spinta vitale ed emotiva di scoperta e conoscenza. Attraverso questo esperimento – ha concluso – vogliamo sottolineare come l’elemento creativo non sia minacciato, come la tecnologia non vada a sostituirlo ma vada piuttosto conosciuta e studiata per utilizzarla al meglio”.