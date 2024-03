Festa speciale per l’UC Foligno Start all’Auditorium San Domenico - Tuttoggi.info

Un evento straordinario in una location d’eccezione per dare inizio alla stagione 2024 dell’UC Foligno Start. Questa l’estrema sintesi della festa che la società ciclistica guidata dal presidente Mauro Angelucci, operante nella categoria Giovanissimi, ha voluto dedicare ai suoi tesserati e alle famiglie sabato 23 marzo, in una location simbolo della “Città della Quintana” come l’Auditorium San Domenico.

Per un pomeriggio la sala video dello storico complesso folignate è stata quindi avvolta dal calore e dall’entusiasmo dei piccoli corridori, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che andranno a comporre la rosa del team per l’annata sportiva 2024. Una rosa quantomai numerosa e composita, che conterà x elementi ben distribuiti tra le 6 classi di età sulle quali è suddivisa la categoria. Come da tradizione piuttosto nutrita pure la componente femminile del team, a dimostrazione di quanto il progetto sappia portare avanti i principi di uno sport aperto a tutti senza distinzioni di sorta. Sport e inclusione che, a partire da quest’anno, andranno sempre più di pari passo in casa UC Foligno Start, in virtù dell’inserimento nel gruppo di due piccoli triciclisti, tesserati nella classe ID (deficit intellettivo e del funzionamento adattivo). Anche per loro c’è stata l’opportunità sabato pomeriggio di sfilare sul palco dell’Auditorium insieme ai nuovi compagni, molti dei quali hanno dato inoltre sfoggio di un’invidiabile vena creativa. Durante l’evento c’è stata infatti l’opportunità di ammirare i disegni realizzati nei giorni scorsi dai Falchetti a tema “Cos’è per te l’UC Foligno Start”, tutti a loro modo davvero esplicativi della passione per la bici e per i colori nerazzurri che accomuna l’intera squadra.

Un bel mix di novità e continuità col recente passato interesserà anche lo staff tecnico e i quadri dirigenziali del team. Tra i direttori sportivi la new entry Daniele Righetti andrà ad affiancare la confermata Daniela Zaccardi, a formazione di un tandem che, da quanto emerso nelle primissime uscite stagionali nello Short Track, si sta ben integrando alla guida del gruppo. Nell’organigramma da sottolineare inoltre l’ingresso, nelle vesti di vicepresidente, di una figura dotata di una decennale esperienza nel mondo del ciclismo come quella di Lucio Saccarelli, nuovo braccio destro operativo del numero uno della società Mauro Angelucci. Una sinergia di cui si è sentita forte l’impronta anche nell’evento di sabato, in cui entrambi hanno voluto dedicare ai genitori di tutti i tesserati una speciale targa di ringraziamento. Non hanno fatto mancare la loro presenza all’auditorium anche il presidente dell’UC Foligno Moreno Petrini e l’avvocato Carlo Moriconi, con quest’ultimo che ha portato il proprio saluto come rappresentante del CR Umbria della FCI. Citazione doverose infine per il Comune di Foligno, che ha patrocinato l’evento garantendo anche la disponibilità degli spazi.