Festa della Liberazione a Terni: dalla cerimonia istituzionale a "Strade di Libertà" - Tuttoggi.info

Il 25 aprile a Terni: le iniziative in programma per la Festa della Liberazione, dedicata, quest'anno, alle donne impegnate nella Resistenza.

Sono in programma, a Terni, una serie di iniziative per la Festa della Liberazione.

La mattina del 25 Aprile, a partire dalle 10.30, si svolgerà la cerimonia istituzionale presso la Sala Consiliare di Palazzo Spada, con le rappresentanze dell’ANPI provinciale, del Comune di Terni, della Provincia e della Regione dell’Umbria. Seguirà il corteo, con la deposizione delle corone presso il Monumento ai Caduti, il Monumento ai Resistenti e la lapide ai caduti della Brig. Gramsci in Piazza della Repubblica.

“Strade di Libertà”

Il pomeriggio, invece, alle ore16.00 la sezione “13 Giugno” proporrà la seconda edizione di “Strade di Libertà”, una passeggiata nelle vie del centro cittadino per ricordare, deporre un fiore e apporre delle schede informative presso le targhe delle vie che ricordano protagonisti della Resistenza e dell’Antifascismo. L’appuntamento per la partenza è alle ore 16.00 in Piazza Bruno Buozzi; l’arrivo è previsto intorno alle 17.45 presso il Belvedere 13 Giugno. Al termine verrà organizzato un piccolo aperitivo per terminare i festeggiamenti della Liberazione.

Una festa dedicata alle donne impegnate nella Resistenza

Quest’anno la Festa della Liberazione sarà dedicata, in particolare, a tutte le donne impegnate nella Resistenza, e verrà portato un fiore alle targhe delle vie che ricordano il sacrificio delle partigiane Irma Bandiera e Virginia Visetti.Infine la sezione ANPI “Domenico Faggetti” di Marmore deporrà dei fiori presso le lapidi presenti nella borgata alle 18.00 del 24 aprile.