Festa dell’Assunta, il programma a Spoleto

Il 15 agosto la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione di Maria. A Spoleto, come di consueto, è festa grande. La Basilica Cattedrale è infatti dedicata all’Assunta; l’Assunta è la patrona principale dell’Archidiocesi insieme a S. Ponziano e S. Benedetto; nel Duomo, poi, è conservata la Santissima Icone (di tipologia bizantina, che raffigura la Vergine Maria senza bambino, con le mani alzate in preghiera) donata nel 1185 alla Città da Federico Barbarossa in segno di pace, dopo averla saccheggiata nel 1155: la devozione degli spoletini a questa suggestiva immagine è molto forte e per la solennità dell’Assunta viene portata in processione, la sera del 14, dalla Basilica di S. Gregorio alla Basilica Cattedrale.

Quest’anno la solennità è arricchita dalla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e Presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei): alle 21.00 di lunedì 13 agosto, in Duomo, presiederà la preghiera mariana delle comunità parrocchiali della Diocesi e terrà una meditazione sulla Vergine. Il 14 agosto, come detto, processione alle 21.00 da S. Gregorio al Duomo. Mercoledì 15 agosto alle 11.30 solenne pontificale in Duomo dell’Arcivescovo; al termine benedizione alla Città e alla Diocesi dalla loggia centrale della Cattedrale.

