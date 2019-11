Festa degli alberi, a Terni piantati 100 esemplari

“Abbiamo onorato come meglio non si poteva la festa degli alberi”, dicono l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati e il sindaco Leonardo Latini all’uscita dal parco di via del Salice.

A Campitello, in occasione della giornata istituita in Italia nel 2013 con la legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e finalizzata a promuovere la cultura del verde e degli alberi nei contesti urbanizzati, il Comune di Terni, con il supporto dell’Afor, ha infatti provveduto al completamento della piantumazione di circa cento nuovi alberi (tigli, lagerstroemia, aceri) all’interno del parco.

“Quando ad inizio mandato l’assessore all’ambiente mi ha comunicato la volontà del suo assessorato di mettere a dimora mille nuovi alberi ogni anno – ha dichiarato il sindaco Latini – mi sembrava francamente una cifra troppo elevata. Invece già nel 2019 raggiungeremo il traguardo e le piantumazioni di oggi sono particolarmente significative anche perché rappresentano il risultato della volontà di tanti cittadini e associazioni che hanno voluto contribuire partecipando al progetto Terni Verde a donare alberi per il futuro della nostra città e per iniziare a far nascere un vero e proprio bosco urbano”

Alla cerimonia hanno preso parte anche gli assessori Enrico Melasecche e Valeria Alessandrini, oltre agli alunni della scuola primaria di Campitello accompagnati dai loro insegnanti.

“Il nostro obiettivo – ha detto l’assessore Salvati – è di sensibilizzare le persone sul valore che gli alberi rivestono nell’ambiente naturale, ma soprattutto nelle città, dove contribuiscono a contrastare l’inquinamento e a migliorare la qualità della vita. Su questo continueremo a lavorare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per restituire ai ternani una città più verde e vivibile”.

L’assessore Salvati e il sindaco Latini hanno ricordato la possibilità di continuare a effettuare donazioni e regalare alberi attraverso il sito web www.terniverde.comune.terni.it. “Una buona occasione – hanno detto – anche per fare un regalo di Natale utile e originale ai vostri cari o ai vostri amici”.

