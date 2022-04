Fermato sulla Flaminia con la cocaina, vano "sospetto" dietro il contachilometri - Tuttoggi

Il giovane è stato dunque sottoposto ad una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire, nascoste nelle tasche interne, due confezioni sottovuoto contenenti cocaina, una di 7 grammi e una di 1 grammo.

I militari, poi, hanno proceduto ad un’approfondita ispezione dell’auto, dove è stato individuato anche un vano ricavato dietro al contachilometri, verosimilmente utilizzato per trasportare la droga. Tramite un ferretto rinvenuto nello stesso abitacolo si estraeva il blocco strumenti e il contachilometri dove, nella parte posteriore, era stata tagliata la griglia in plastica di protezione della scheda circuiti ricavandone un’intercapedine.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro e il giovane, che era in possesso anche della somma di 120 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, è stato come detto denunciato all’Autorità Giudiziaria di Perugia.