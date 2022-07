Fatturazioni false, presidente del Gubbio Calcio rinviato a giudizio con altri 12 - Tuttoggi

Oltre a Sauro Notari tra gli indagati ci sono anche il vecchio patron della società Marco Fioriti, l’ex ds Stefano Giammarioli e il segretario generale Fabio Cecchetti

La procura di Perugia ha rinviato a giudizio l’attuale presidente del Gubbio Calcio Sauro Notari, il vecchio patron della società Marco Fioriti, l’ex ds Stefano Giammarioli, il segretario generale Fabio Cecchetti e altre 10 persone, nell’ambito di un’inchiesta su operazioni finanziarie ritenute inesistenti e false fatturazioni legate a sponsorizzazioni mai avvenute.

Tra le 14 persone indagate vi sono anche ex dipendenti del Gubbio e rappresentanti di società umbre e aretine. I fatti contestati vanno dal 2010 al 2015 e riguardano un giro milionario di fatturazioni false e omesso versamento Iva per oltre 1 milione e 300mila euro, che ha portato anche al sequestro preventivo di beni, per più di un milione, a 9 società sportive finite nel mirino delle Fiamme gialle.