Stadio "Barbetti", bollette dell'acqua alle stelle con impianto chiuso da 3 mesi | Notari furioso - Tuttoggi

In quattro anni, infatti, l’As Gubbio ha ricevuto bollette dai 52.000 a 63.000 euro e “l’ultima che verrà dopo la lettura di oggi, – aggiunge il numero uno rossoblu – rappresenta il risultato della mancata sistemazione dell’anello idrico più volte risultato non idoneo, con sopralluoghi e prove che hanno dimostrato perdite occulte nell’intero impianto. Pertanto non è più possibile accettare tale situazione, dal momento che la Società ha investito molte risorse economiche al fine di migliorare la struttura dell’intero stadio”.

“I silenzi e le mancate risoluzioni dei problemi non sono oltremodo sopportabili, – conclude il presidente – sia dal punto di vista logistico che economico-finanziario. Non vorremmo, perdurante tale situazione, riflettere sull’eventualità di far disputare le partite interne in strutture diverse da quella eugubina. Ciò non deve costituire una forma ricattatoria ma uno stimolo per un senso di responsabilità, al fine di consentire quel normale percorso di crescita che il sottoscritto Presidente, l’intera Società e collettività auspicano nell’interesse di tutti”.