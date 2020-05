Fase 2, riaperto anche mercato all'Ansa | Secondi annuncia progetti e cantieri - Tuttoggi

“L’aggiornamento di oggi conferma la tendenza al regresso del virus, con zero positivi, anche se ieri è stata registrata una vittima tifernate di Covid-19 di 63 anni e il nostro pensiero va alla famiglia“.

Così il vicesindaco Luca Secondi ha aggiornato la popolazione sull’emergenza coronavirus, aggiungendo: “Questa pandemia è pericolosa. Anche nella Fase 2 dobbiamo avere un comportamento consono e il buon senso di ognuno di noi è la migliore risposta possibile per contrastare questa situazione. Preferisco parlare di distanziamento fisico e non sociale fino a quando la risposta definitiva non venga dal mondo scientifico. La situazione è infatti molto pesante anche dal punto di vista economico oltre che della relazione“.

Riaperture

Il vicesindaco ha annunciato anche la riapertura delle isole ecologiche, per domani (mercoledì 6 maggio) a Trestina e poi in via Mascagni a Città di Castello. Ieri e oggi sono stati riaperti anche i cimiteri e il mercato biologico. Quest’ultimo ha avuto luogo presso piazzale Ferri (e in via d’Aquino a Trestina). Giovedì e sabato anche il mercato settimanale si svolgerà nello stesso luogo e con le stesse modalità che prevedono contingentamento e controllo accessi nel rispetto delle norme di sicurezza.

Al primo appuntamento, dopo lo stop del lockdown, era presente l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti, che ha spiegato la scelta di trasferire il mercato all’Ansa Tevere: “Abbiamo voluto garantire non solo la sicurezza ma anche la modalità di accesso rapido al mercato. Questa collocazione dei mercati è provvisoria e legata alla massima cautela che deve guidare la nostra azione. Dal punto di vista sociale ed economico, l’Amministrazione vuole che il mercato torni nelle piazze e stiamo già lavorando per pianificare l’ipotesi del trasferimento, con i dovuti aggiustamenti, nel luogo dove il mercato è sempre stato. Se non bastassero le piazze potremmo estendere il perimetro ad altri settori del centro storico ma queste sono valutazioni ancora premature.

L’Amministrazione comunale da parte sua è impegnata ad introdurre nel prossimo bilancio, attualmente in redazione, agevolazioni e incentivi per le categorie più colpite dal lockdown, commercianti e pubblici esercizi, per riuscire a superare i primi mesi del 2020, che sono stati drammatici sotto tutti i punti di vista

Scuole, strade e Piazza delle Tabacchine

“In questo periodo l’Amministrazione non si è fermata, laddove poteva: – ha aggiunto Secondi – è stata affidata la progettazione di cinque scuole durante il lockdown: l’asilo nido Coccinella, la scuola dell’infanzia di Montedoro e di Trestina, la primaria di La Tina e Userna; la progettazione è in corso per i plessi di San Filippo e Badia Petroia. La progettazione si è conclusa per le mura urbiche e partirà a metà maggio l’affidamento dei lavori di asfaltatura per un milione 900 mila euro, che nel bilancio vorremmo ulteriormente integrare.

Nella seconda metà di maggio ripartiranno anche i cantieri per la riqualificazione stradale. Sono invece conclusi i lavori di Piazza delle Tabacchine (Piazza dell’Archeologia) dove proprio oggi è stato fatto un sopralluogo per la sistemazione dell’area verde. “Speriamo di poter andare velocemente all’inaugurazione – invito i tifernati – conclude Secondi – a tenere comportamenti consoni, opportuni, per proseguire su questa tranquillità che abbiamo conquistato con lo sforzo di tutti noi”.