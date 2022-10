Ex monastero della Stella e complesso di San Nicolò, Comune cerca partner per progetti Pnrr - Tuttoggi

Interessata anche l'area dell'ex anfiteatro romano di Spoleto: avvisi per un partner privato per i progetti relativi al Pnrr

Il Comune di Spoleto cerca partner per partecipare a progetti relativi al Pnrr area sisma in merito all’ex monastero della Stella ed al complesso monumentale di San Nicolò. Strutture che, però, parzialmente la stessa amministrazione comunale dovrebbe inserire all’interno di un altro avviso pubblico per la gestione, secondo quanto approvato di recente in consiglio comunale, insieme ad altri due spazi teatrali.

In attesa di capire come i diversi avvisi pubblici previsti possano conciliarsi tra loro, ne sono stati pubblicati 3 sul sito internet del Comune di Spoleto quelli relativi alla selezione di partner privati per costruire un partenariato speciale pubblico-privato destinati alla “valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale” nelle aree colpite dal sisma 2016. La scadenza è prevista per domenica 23 ottobre.