Spoleto, ipotesi gestore unico per 4 spazi teatrali ma gara per 1 anno

Nell’atto (che ha visto in commissione l’ok degli esponenti di maggioranza e l’astensione di quelli di minoranza) si prevede l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato alla scelta del concessionario – per 1 anno, ma rinnovabile – di 4 spazi teatrali: Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” (compresa la sala XVII Settembre), il Teatro “Caio Melisso – Spazio Carla Fendi”, il complesso museale di San Nicolò ed anche l’Auditorium della Stella. L’affidamento in concessione dovrà riguardare i servizi di sala, pulizie, antincendio, responsabile della sicurezza, biglietteria, macchinisti, logistica, servizi in occasione di ricevimenti, matrimoni, aperture straordinarie con finalità turistiche e anche bar/caffetteria. La pratica, come detto, passerà ora al vaglio del Consiglio comunale, chiamato ad approvarlo (o emendarlo).