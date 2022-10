Evade dai domiciliari e prende a testate il muro in caserma

L'uomo è Capanne in attesa di giudizio

Trovato in un appartamento di Perugia invece che a Foligno, dove doveva essere ai domiciliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato per evasione e per resistenza a Pubblico Ufficiale un soggetto di Foligno, classe 1988, noto alle Forze dell’Ordine.

L’arresto e la sfuriata in caserma

I militari, su richiesta alla centrale operativa sono intervenuti nei pressi di un’abitazione di Perugia ove era stata segnalata la presenza dell’uomo, che invece doveva trovarsi ai domiciliari a Foligno. I militari hanno così dichiarato il 34enne in arresto e accompagnato in caserma per le formalità di rito. Una volta in caserma il soggetto, improvvisamente, si è alzato di scatto dando una testata al muro, dicendo che avrebbe riferito che le lesioni riportate le erano state provocate dai Carabinieri. Quest’ultimi, nonostante la resistenza opposta dall’arrestato, sono riusciti a riportarlo alla calma e metterlo in sicurezza oltre che far intervenire i sanitari per le cure del caso, che hanno diagnosticato una leggera tumefazione.