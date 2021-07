Eutanasia legale, a Terni raccolta firme fino a lunedì - Tuttoggi

Numerosi i banchetti per la raccolta di firme per l'eutanasia legale allestiti in Umbria. A Terni attivo anche il consigliere Gentiletti

La raccolta firme per il “referendum Eutanasia legale”, promossa dall’associazione Luca Coscioni è arrivata in Umbria e da venerdì mattina (9 luglio) sono presenti i banchetti a Terni, Perugia, Orvieto, Città di Castello e Gubbio.

La campagna di raccolta firme è partita all’inizio del mese nelle principali città italiane con l’obiettivo di raggiungere le 500.000 firme entro la fine di settembre. Venerdì mattina è giunta anche a Terni dove resterà fino a lunedì 12 luglio.

Referendum Eutanasia legale, obiettivo 500.000 firme

“La raccolta firme è iniziata il 1° luglio, ad oggi siamo già a 50.000 firme in tutta Italia” ha spiegato alla redazione di TO Maria Sole Giardini, referente per Terni dell’associazione Luca Coscioni.

“In queste quattro giornate, dal 9 al 12 luglio, chiamate Referendum Days, – ha aggiunto – sono stati intensificati i banchetti in tutta Italia per aumentare la raccolta firme. Ci saranno poi banchetti tutta l’estate, fino al 30 settembre. Il traguardo sono le 500.000 firme, necessarie per poter indire il referendum e permettere ai cittadini di esprimersi su un tema così delicato come quello dell’eutanasia legale”.

Oltre le 100 firme in sole due ore

Presenza attiva quando si parla di diritti civili è quella del consigliere comunale Alessandro Gentiletti, che è possibile trovare insieme agli altri volontari al banchetto in piazza Villa Glori.

“In due ore – ha spiegato Gentiletti venerdì mattina – abbiamo raccolto più di 100 firme, un’ottima media considerando che è soltanto il primo giorno. Si tratta di un tema molto sentito, la libertà di scegliere fino alla fine dovrebbe essere un diritto insindacabile”.

Referendum Days

Per dare un ulteriore sprint alla campagna si è deciso di instituire, dal 9 al 12 luglio, il “Referendum Days” con centinaia di banchetti aperti non solo nelle maggiori città ma anche nei piccoli comuni. L’Umbria ha risposto positivamente all’iniziativa allestendo punti raccolta a Terni (il 9 e il 10 luglio presso Largo Villa Glori e il 12 luglio in piazza della Repubblica), a Perugia (sabato 10 in piazzale del Mercato Umbria Jazz e il 10 e il 12 presso piazzale Matteotti), a Città di Castello (il 9 e il 10 in piazza Matteotti), a Gubbio (nel pomeriggio di domenica 11), a Orvieto (il 10 presso il palazzo dei Sette) e infine a Porano (il 10 pomeriggio in Piazza Garibaldi).

[di Alessia Marchetti]