Esondato il fiume Nera, terreni allagati | Foto e Video - Tuttoggi

Fiume Nera in piena esondato dal tardo pomeriggio di martedì, ma nessuna criticità al momento per le persone. Le immagini di mercoledì mattina

Fiume Nera in piena con l’esondazione in varie zone della Valnerina dal tardo pomeriggio di martedì. Molti i terreni allagati, anche se fortunatamente al momento non si segnalano situazioni critiche per la popolazione. L’allerta meteo diramata anche per oggi, però, impone massima cautela.

La prima zona dove il fiume Nera è esondato (ma anche il Vigi, che scende da Sellano) è stata Borgo Cerreto, con l’avviso arrivato dall’amministrazione comunale poco prima delle 19. Nella tarda serata situazione analoga anche a Vallo di Nera, dove l’acqua è arrivata quasi al livello della limitrofa strada provinciale. Terreni adiacenti al fiume allagati anche a Scheggino, dove il livello comunque rimane sotto controllo, come si vede dalle immagini riprese da Tuttoggi.info mercoledì mattina.