Frana in Valnerina, chiusa strada a Poggio Primocaso - Tuttoggi

Vigili del fuoco in azione per ore nella notte di martedì per una frana che ha interessato la frazione casciana di Poggio Primocaso

Il maltempo, oltre all’esondazione dei fiumi Nera e Vigi, ha provocato anche una importante frana in Valnerina nella tarda serata di martedì. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 a Poggio Primocaso di Cascia, in particolare lungo la strada che collega al nucleo di Piè La Villa (la parte della frazione più a valle).

Sul posto i vigili del fuoco di Norcia, che hanno impiegato circa 4 ore per sgomberare la strada dalla frana, che però rimane chiuso: il transito è consentito attualmente soltanto ai mezzi di soccorso.