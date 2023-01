Maltempo Umbria: esondano fiumi in Valnerina | Nuova allerta

Mercoledì altra allerta meteo per le ingenti precipitazioni previste

Giornata critica sul fronte maltempo per l’Umbria. La pioggia incessante che si è abbattuta sulla regione ha messo in difficoltà diversi corsi d’acqua che, nel tardo pomeriggio, hanno anche iniziato a straripare. Superlavoro anche per i vigili del fuoco.

Le criticità

In mattinata erano già decine gli interventi espletati, con altrettanti in attesa. Tra le zone più colpite Foligno, Spoleto, Città di Castello e Todi. Si è trattato, prevalentemente, di interventi per piante cadute e rami pericolanti. Criticità a Spoleto, in località Testaccio, con alcune famiglie isolate a causa dell’esondazione del Tessino all’altezza del “solito” ponticello.