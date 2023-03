Esercito, Cittadinanza onoraria Spoleto al 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna” Video           

La motivazione della Cittadinanza Onoraria, “conferita al 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna” quale riconoscimento del forte vincolo stretto con al Città di Spoleto per i meriti acquisiti nel quotidiano impegno a difesa della legalità e per il soccorso e la sicurezza delle popolazioni colpite dal sisma negli anni 1997 e 2016 e per il supporto e l’abnegazione profusi nell’ambito della lotta al virus SarsCov2”, rispecchia la stima, la fiducia e la riconoscenza della comunità spoletina verso il proprio Reggimento.

Nel corso della seduta è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti, che ha voluto sottolineare il valore e il senso del conferimento: “Non è solo un attestato formale di riconoscenza, non esprimiamo soltanto la forte e decisa volontà dei rappresentanti dei cittadini che siedono in questo consiglio comunale, ma decidiamo di dare respiro ad un sentimento che permea da sempre la città. Oggi, con il conferimento della cittadinanza onoraria, saldiamo irrevocabilmente questo sentimento di unione, certifichiamo solennemente questo abbraccio, questa integrazione, questa permeabilità tra la nostra comunità e i Granatieri di Sardegna, che si estrinseca già in tanti atti concreti in grado di coinvolgere anche i più giovani, le nostre scuole, i nostri studenti e le nostre studentesse”.

Toccante anche il ricordo di Gianmarco Profili, consigliere comunale promotore dell’iniziativa (primo firmatario insieme alla consigliera Alessandra Dottarelli della mozione per la cittadinanza onoraria al Reggimento dell’Esercito Italiano), che ha testimoniato l’impegno profuso negli anni: ”Oggi ricordiamo anche l’importanza della ricostituzione del 2° Granatieri, perché Spoleto ha sempre manifestato una vicinanza e un’amicizia sincera nei confronti delle unità militari che nel tempo sono state presenti in città. La cerimonia odierna sancisce questa vicinanza ed è senza dubbio un fatto molto importante”.

Nel corso del suo intervento il Colonnello Pier Giorgio Giordano, Comandante del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, dopo aver ringraziato le autorità civili e militari intervenute, ha dichiarato che “ricevere la cittadinanza onoraria non è cosa scontata, ma credo possa considerarsi l’ennesima conferma di un amore a prima vista, quello provato nel 1996 quando il reparto fu trasferito a Spoleto” (agli ordini dell’allora colonnello Ernesto Bonelli quando il Sindaco era l’indimenticato Alessandro Laureti).

Il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti ha concluso la cerimonia ringraziando le autorità presenti ed i consiglieri comunali che hanno votato all’unanimità la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria evidenziando che ”l’apporto del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna” è stato indispensabile in molte occasioni, in tutte quelle situazioni in cui la popolazione si è trovata ad affrontare situazioni di emergenza”.

Foto ricordo della consegna della Cittadinanza onoraria con il Comandante del Reggimento e i Consiglieri comunali

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri la Senatrice Emma Pavanelli, alcuni ex Comandanti del 2° Reggimento quali i Generali Massimiliano Del Casale, Antonio Venci ed Ernesto Bonelli, i Generali Bruno e Giovanni Giovanni Garassino, il Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna Generale Giovanni Brafa Musicoro, il Colonnello Giuseppe Rauso, la Dirigente del Commissariato di Spoleto, Antonella Fuga Paglialunga, il Capitano della Guardia di Finanza di Spoleto, Elisa Renzi, il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Spoleto, Tenente Vincenzo Esposito, il Comandante della Polizia Municipale, Massimo Coccetta e il Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione Spoleto, Marco Piersigilli.

Non resta che mantenere fede a quell’impegno lanciato dallo stesso Fabrizio Cardarelli di individuare soluzioni idonee affinché il personale militare dell’Esercito di stanza a Spoleto possa stabilizzarsi anche con i propri familiari in città, ovvero avviare una politica abitativa che ne favorisca le condizioni.