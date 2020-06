Escursionisti recuperati in un canalone al Monte della Croce

Tre escursionisti, nei pressi della montagna della Croce, sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Terni e dal Soccorso alpino e speleologico. I tre ragazzi erano impossibilitati nella risalita da un canalone e inizialmente è stato mobilitato anche un elicottero per il recupero verricello, anche se il recupero è stato effettuato senza l’ausilio dell’elicottero.

L’allarme è stato dato alle 15:45 per i tre minori che, durante una passeggiata sul Monte La Croce, perdendo l’orientamento, erano finiti in un punto molto impervio tra le rocce, non riuscendo più ad andare avanti né tornare indietro Raggiunti i ragazzi, gli operatori hanno subito messo in sicurezza i minori ed i sanitari hanno accertato le condizioni di salute. I soccorritori, mediante tecniche alpinistiche, hanno dunque riportato i giovani a valle consegnandoli agli agenti della Polizia di Stato.