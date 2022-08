Escursionisti infortunati, vari interventi del Sasu tra Perugia, Terni e Narni

Nella giornata di lunedì 8 agosto, le squadre del SASU, sono state attivate per un ciclista infortunato all’interno del Bike Park di Perugia Vecchia. Una volta giunte sul posto, congiuntamente con l’autoambulanza del 118, hanno prestato le prime cure al paziente e ne hanno predisposto il trasporto fino all’ambulanza del 118 che lo ha trasportato fino all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Perugia.

Nella giornata di ieri (10 agosto), infine, il SASU è stato attivato per una persona infortunata nei pressi delle Mole di Narni. Sul luogo veniva inviata una squadra di stanza a Terni composta da tecnici di soccorso alpino e sanitari e l’ambulanza del 118. Anche in questo caso, una volta prestate le prime cure, il paziente è stato trasportato fino al mezzo di soccorso.

Oltre agli eventi sopra riportati, le squadre umbre dislocate nel territorio regionale come ad esempio quelle di Castelluccio di Norcia e in Valnerina, nelle giornate appena trascorse, hanno effettuato costante attività di informazione nei confronti degli utenti della montagna, dando loro indicazioni importanti, rivelatesi in alcune situazioni essenziali per la prevenzione di incidenti.