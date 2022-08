Le Mole Narni, pericolo scarico industriale | Accordo Comune-Enel - Tuttoggi

La sorgente della Morica

La lettera prevede anche, coerentemente con il programma di valorizzazione turistica denominato “Stifone e le sue Gole”, la cessione al Comune di alcune aree di proprietà Enel nella frazione di Stifone, tra le quali compare la cosiddetta vasca profonda in corrispondenza della sorgente della Morica, altro luogo di elevato interesse naturalistico e paesaggistico.

Valorizzazione de Le Mole

Il sindaco ha sottolineato che negli ultimi mesi si è lavorato ad un tavolo di alto profilo, preferendo aspettare che l’accordo fosse concluso prima di darne divulgazione. Un accordo importante, secondo il sindaco, che consentirà di superare una volta per tutte la criticità e di valorizzare, finalmente in sicurezza, un luogo di indiscutibile vocazione turistica.

L’impegno di Enel

In questo senso, indice significativo della sinergia tra le parti è l’impegno aggiuntivo, da parte di Enel, a contribuire a conclusione dei lavori a una riqualificazione dell’area in questione mediante l’adozione di soluzioni ambientalmente integrate, per la promozione del turismo sostenibile attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio tecnologico e naturalistico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.