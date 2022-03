Cade in un dirupo, soccorso escursionista | Ora c'è da recuperare labrador dell'uomo (Aggiornamenti) - Tuttoggi

L'uomo e caduto accidentalmente con il cane in una zona impervia di Sant'Erasmo (Cesi), avrebbe allertato lui stesso i soccorsi | In corso le operazioni di vigili del fuoco e Sasu

Aggiornamento ore 14.30 – L’escursionista caduto nel dirupo è stato recuperato e preso in cura dall’elisoccorso del 118. I vigili del fuoco sono però rimasti in zona per recuperare anche il labrador dell’uomo, caduto ancora più in basso rispetto al padrone.

Nella tarda mattinata di oggi (13 marzo) un uomo, durante una passeggiata lungo i sentieri della zona di Sant’Erasmo (Cesi), è caduto accidentalmente in un dirupo molto profondo e impervio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e il Servizio alpino e speleologico dell’Umbria, che avrebbero già individuato l’escursionista (l’allarme ai soccorsi sarebbe partito proprio dal suo cellulare).

E’ ora in corso il delicato intervento per il recupero, che avverrà con tecniche SAF. Una volta portato in un’altra zona più a monte, l’uomo (che non sarebbe grave) verrà verricellato dall’elicottero del 118.